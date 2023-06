Quattordicesima, quando arriva e a chi spetta

3/9 ©IPA/Fotogramma

PER I LAVORATORI - A differenza della tredicesima che è obbligatoria per legge per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, ma è disciplinata dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o contratti individuali. Questo significa che ci sono contratti che non prevedono la quattordicesima (come il pubblico impiego), ma in questo caso il datore di lavoro può comunque decidere liberamente di versarla