Eurozona in recessione tecnica, Pil scende dello 0,1%: cosa significa

Economia

Questa nuova tipologia di titoli di Stato è stata pensata appositamente per i piccoli risparmiatori: la loro immissione sul mercato prevede una serie di vantaggi per chi investe, come l’assenza di commissioni e l’esenzione da imposte di successione. Ma sono anche estremamente volatili e non garantiti in caso di crisi dello Stato emittente. Il collocamento parte da un investimento minimo di mille euro