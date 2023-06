Confcommercio, oggi Assemblea generale: interventi di Sangalli e Urso

Economia

Al Sud lavora meno di una donna su tre , con un tasso di occupazione del 28,9% contro il 52% del Nord. È quanto rileva uno studio di Confcommercio che sottolinea come il tasso di occupazione femminile in Italia sia pari al 43,6% , contro una media europea del 54,1%

"Un gap molto più ampio di quello relativo all'occupazione maschile: 60,3% in Italia, 64,7% in Europa”, sottolinea la confederazione. "Se il tasso di disoccupazione femminile in Italia, pari all'11,1%, venisse portato al valore europeo, che si attesta al 7,2%, si avrebbero 433mila donne occupate in più", spiega ancora Confcommercio