Superbonus, blocco dei crediti frena il 110%: si spinge per il rinvio

Una proroga di tre mesi in più per beneficiare del superbonus al 110% è già arrivata nelle aree dell'Emilia Romagna in stato di emergenza per le alluvioni, come stabilito dal decreto legge varato dal Cdm del 23 maggio

Superbonus 110 per villette in Emilia Romagna, cosa cambia