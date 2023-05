Pnrr, Dombrovskis: Italia acceleri sulle riforme per ottenere 3a rata

"L’Italia ha già ricevuto due pagamenti e stiamo verificando la richiesta della terza tranche. È importante che l’attuazione continui e che non ci siano ritardi". Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, parlando dello stato di attuazione del Pnrr in Italia. "E' importante raf­forzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione continua, rapida e costante del Pnrr. È importante per l’Italia che ci presenti il piano rivisto con il capitolo RePowerEu per assicurarne l’attuazione, senza abbassare l’ambizione complessiva del piano e senza rallentarne l’attuazione".