Poste presenta documento di bilancio con podcast, video e immagini

Nel 2022 l'azienda ha registrato un fatturato di circa 11,9 miliardi di euro e il più alto numero di dipendenti tra le aziende italiane, oltre 120mila. Ai numeri del bilancio è stato anche dedicato un mini sito in cui vengono spiegati gli obiettivi e risultati raggiunti dal Gruppo

Poste Italiane ha scelto di presentare i numeri di bilancio del 2022 con un podcast con i manager di Poste Italiane che spiegano gli obiettivi dell'azienda, videointerviste e contenuti multimediali scaricabili con il qr code e opere d'arte in realtà aumentata utilizzate per presentare gli otto pilastri su cui si basa la strategia di sostenibilità dell'azienda. Ai numeri del bilancio è stato anche dedicato un mini sito in cui vengono spiegati gli obiettivi e risultati raggiunti dal Gruppo.

Nel 2022 fatturato di circa 11,9 miliardi di euro Poste Italiane è la più grande rete di distribuzione di servizi nel Paese, il primo datore di lavoro in Italia e anche la realtà più distribuita sul territorio con quasi 13 mila uffici postali. Nel 2022 ha registrato un fatturato di circa 11,9 miliardi di euro e il più alto numero di dipendenti tra le aziende italiane, oltre 120mila. Rappresenta perciò una presenza che contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo del Paese. Numeri, risultati e obiettivi che Poste Italiane ha scelto di presentare in un mini-sito dedicato ai risultati raggiunti nel 2022 e sul documento di Bilancio 2022. Quest'ultimo, oltre a tutte le informazioni finanziarie, presenta anche contenuti arricchiti da video interviste, storie e podcast per raccontare l'azienda non solo con i numeri ma attraverso la sua storia e il racconto delle sue persone. L'obiettivo di Poste Italiane è rappresentare in modo chiaro e trasparente la relazione tra gli elementi di carattere finanziario e di sostenibilità che definiscono il modello di business e la strategia di Gruppo e far comprendere in maniera completa quali azioni ha intrapreso per supportare la crescita del Paese e creare valore condiviso, descrivendo i traguardi raggiunti e presentando allo stesso tempo una panoramica su obiettivi di breve, medio e lungo termine.

L'impatto sul Pil Secondo quanto riferisce l'azienda, nel 2022 il Gruppo Poste Italiane ha generato impatti diretti, indiretti e indotti sul Prodotto Interno Lordo dell'Italia per un valore complessivo 12,9 miliardi di euro e ha sostenuto il mercato del lavoro italiano attraverso l'occupazione di circa 181mila persone. Tra dipendenti diretti e coloro che lavorano nell'indotto generato dal Gruppo è possibile stimare che Poste Italiane abbia contribuito alla distribuzione di redditi ai lavoratori per un totale di 7 miliardi di euro. In termini di gettito fiscale il Gruppo Poste Italiane ha infine contribuito con 2,1 miliardi di euro. Considerando il dato nel tempo, in cinque anni (tra il 2018 e il 2022) il Gruppo Poste Italiane ha generato impatti diretti, indiretti e indotti sul Paese per 62,1 miliardi di euro di PIL, 36,8 miliardi di euro di reddito da lavoro, 10 miliardi di euro di gettito fiscale. Inoltre, ha contribuito alla creazione di 185 mila posti di lavoro. Territorio e Pmi Se si considerano gli impatti diretti generati dalle attività di Poste Italiane nel 2022 nelle varie aree del Paese i valori di prodotto interno lordo sono compresi tra gli oltre 70 milioni e un miliardo di euro, con un livello di occupazione di circa 1.500 persone e un reddito da lavoro compreso tra i 45 e i 490 milioni di euro. Si può stimare che 1 euro speso da Poste Italiane nel 2022 per l'acquisto di beni e servizi abbia generato un valore economico per il Sistema Paese pari a 3 euro in termini di valore della produzione. Inoltre, sono più di 3.390 le Piccole e Medie Imprese coinvolte da Poste Italiane nel corso del 2022 attraverso i propri acquisti. Le Pmi che lavorano per Poste Italiane hanno avuto un impatto sul livello del Prodotto Interno Lordo dell'Italia per un valore pari a 1,1 miliardi di euro, portando all'occupazione di 17 mila persone e a una distribuzione di reddito di 527 milioni di euro. Sono stati creati inoltre 340 milioni di euro in termini di gettito fiscale.

La distribuzione del valore Nel 2022 oltre l'84% della ricchezza prodotta dal Gruppo Poste Italiane è stata distribuita ai propri stakeholder. Tra questi, i dipendenti e i fornitori sono stati quelli che hanno beneficiato maggiormente della ricchezza prodotta: i dipendenti per il 51,65% e i fornitori per il 29,91% del valore totale distribuito. Se si analizza poi il singolo dipendente, nel corso del 2022 ogni persona di Poste Italiane ha contribuito alla creazione di impatti economici per il territorio pari a 107 mila euro di PIL, 58 mila euro di reddito per le famiglie, 11,6 mila euro di gettito fiscale e anche all'occupazione e di 1,5 persone. Il piano per il 2024 Il Piano Strategico di Poste Italiane 2024 Sustain & Innovate Plus si basa su 8 pilastri riconducibili agli obiettivi ambientali, sociali e di governance del Gruppo Poste Italiane (Integrità e trasparenza, Valorizzazione delle persone, Diversità e inclusione, Valore al territorio, Transizione green, Customer experience, Innovazione e Finanza sostenibile. Per dare una rappresentazione dell'impatto del Gruppo Poste Italiane sugli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite previsti nell'Agenda 2030 è stata predisposta all'interno del bilancio 2022 una sezione in cui viene presentata la correlazione tra gli obiettivi del Piano Strategico ESG di Poste Italiane e i bisogni del territorio italiano individuati attraverso l'analisi del rapporto SDGs elaborata dall'Istat.