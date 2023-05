Rischio default Usa, Yellen: "Potrebbero dichiararlo dal 1° giugno"

Il governo degli Stati Uniti potrebbe rimanere senza soldi e c’è il rischio che venga dichiarato il default il 1° giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen, sottolineando che attendere fino all'ultimo minuto per agire potrebbe avere serie conseguenze sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. In una nuova lettera indirizzata alla leadership del Congresso, pubblicata il 15 maggio, Yellen ha affermato che aggiornerà nuovamente i legislatori sulla scadenza la prossima settimana. "Stimiamo ancora che il Tesoro probabilmente non sarà più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo se il Congresso non avrà agito per alzare o sospendere il limite del debito entro l'inizio di giugno, e potenzialmente già il primo giugno", ha evidenziato il capo del Tesoro Usa.