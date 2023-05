Morto Giordano Riello, pioniere dei condizionatori in Italia

È morto a 97 anni nella sua abitazione in provincia di Verona l'imprenditore Giordano Riello, pioniere degli impianti di climatizzazione in Italia. Nel 1961 Riello aveva fondato la Aermec, azienda oggi leader del settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo ricorda su Twitter: "Un protagonista del mondo imprenditoriale italiano che ha saputo coniugare la capacità di fare impresa e l'attenzione ai temi sociali e del lavoro". La Aermec è una tra le prime aziende a produrre condizionatori in Europa. Oggi la holding raggruppa cinque aziende con più di 1.700 addetti e ricavi per oltre 500 milioni di euro. L’ingegner Riello, classe 1926, i suoi dipendenti li chiamava collaboratori: è stato tra i primi credere nei benefici del welfare aziendale.