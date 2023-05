Fitch conferma rating BBB per l'Italia, stime crescita in rialzo

Fitch conferma il rating 'BBB' sull'Italia. Lo si legge in una nota dell'agenzia, che mantiene a 'stabile' l'outlook. Il rating, spiega Fitch, "è supportato da un'economia diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza alla zona euro, da istituzioni solide e da un Pil pro capite che è più del doppio rispetto alla media dei paesi simili all'Italia".

Fitch alza le stime di crescita dell'Italia, +1,2% nel 2023

La crescita italiana ha "superato le nostre attese nel primo trimestre del 2023" grazie all'allentarsi della crisi del gas, alla forte ripresa del turismo e al rafforzamento della domanda globale. Lo afferma Fitch, sottolineando che alla luce di queste dinamiche ha alzato le stime di crescita per l'Italia nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. "Nel 2024 ci aspettiamo una crescita dello 0,8%, più lenta rispetto all'1,3% previsto in marzo", si legge in una nota dell'agenzia.