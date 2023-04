5/9 ©IPA/Fotogramma

L’operazione in questione, però, è una scelta e non un obbligo. Anzi, il lavoratore con i requisiti per Quota 103 ha tre opzioni: accedere al pensionamento anticipato, continuare a lavorare versando all’Inps tutti i contributi previsti, continuare a lavorare non versando la quota di contributi a loro carico e riceverla in busta paga