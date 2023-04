Leonardo Del Vecchio, il figlio Clemente è il miliardario più giovane

Secondo la classifica della rivista americana Forbes, il figlio più piccolo del fondatore di Luxottica possiede un capitale intorno ai 3,5 miliardi di dollari. La sua ricchezza deriva dalla ripartizione del patrimonio lasciato in eredità dal padre, morto un anno fa

Il capitale

Forbes, la rivista americana di economia, ha pubblicato un articolo dove fa sapere che l’età media dei miliardari è 65 anni ma che ci sono dei giovanissimi ereditieri che alla morte dei padri si sono ritrovati con una fortuna nelle mani. Uno di questi è Clemente, il figlio più piccolo del fondatore di Luxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 80 000 dipendenti e oltre 9 000 negozi. Il patrimonio lasciato da Leonardo, morto nel 2022, come stimava Forbes l’anno scorso, è di 27,3 miliardi di dollari. Clemente non è figlio unico, ha altri cinque fratelli con cui deve spartirsi l’eredità. Quindi il capitale in suo possesso dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 miliardi di dollari, che è comunque una cifra importante.