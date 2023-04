4/10 ©IPA/Fotogramma

Come detto, il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Si può chiedere per se stessi o per i figli minorenni a carico. Un sistema di coda automatico regola la connessione alla piattaforma e, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda (appunto per sé o per un figlio minore a carico). Per richiedere ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo. Al momento della richiesta inoltre è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto