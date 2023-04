10/12 ©IPA/Fotogramma

Le spese mediche sostenute all’estero – prosegue l’Agenzia delle entrate – seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Anche in questo caso è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso