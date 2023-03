Il Consiglio dei ministri odierno esaminerà il nuovo decreto legge con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette e il disegno di legge annuale per la concorrenza. Il testo di quest'ultimo però non contiene le disposizioni in materia di saldi e di vendite promozionali, stralciate al fine di avere un confronto preventivo con le Regioni e le associazioni di categoria