Bce, Lagarde: "Riportare l'inflazione al 2% nel medio termine"

"Conseguiremo la stabilità dei prezzi e non transigiamo sull'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. Seguiremo una strategia solida, che si fonda sui dati e ci vede pronti ad agire, ma senza compromessi riguardo al nostro obiettivo primario". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, parlando alla conferenza The Ecb and Its Watchers XXIII. "In un mondo che sta cambiando più rapidamente di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare, dobbiamo essere sia concentrati sull'obiettivo sia risoluti nella strategia per conseguirlo", ha aggiunto sottolneando che "dobbiamo riportare tempestivamente l'inflazione all'obiettivo di medio termine e lo faremo. Abbiamo bisogno però di una strategia solida, che tenga conto della notevole incertezza in cui ci muoviamo oggi".