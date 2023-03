MagicLand cerca personale, a disposizione 300 posti

Le selezioni sono già aperte e gli annunci sono rivolti in particolare a manutentori, addetti alla vendita, all’accoglienza per le biglietterie, alle attrazioni, alla ristorazione, e alla caffetteria, ma anche animatori, attori, ballerini e fantasisti

La nuova stagione di MagicLand è alle porte e tante sono le figure professionali che il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia cerca per iniziare insieme un nuovo anno all’insegna del divertimento. Ogni anno il parco occupa direttamente fino a 600 persone che, se sommate alle occupazioni indirette, salgono a oltre 1.000 persone occupate nel corso della stagione che si estende da aprile fino ai primi giorni di novembre. Sono 300 le figure professionali ricercate per MagicLand, che saranno chiamate a svolgere diverse mansioni. Le selezioni sono già aperte e gli annunci sono rivolti a tutti, con particolare attenzione per: manutentori, addetti alla vendita, all’accoglienza per le biglietterie, alle attrazioni, alla ristorazione, e alla caffetteria, pizzaioli, ma anche animatori, attori, ballerini e fantasisti di vario genere oltre che addetti alla gestione audio/luci nelle regie degli spettacoli.