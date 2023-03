Bonus edilizi, senza le cessioni è il reddito che fa la differenza

Ora che resta soltanto la detrazione come opzione per usufruire delle agevolazioni per ristrutturare casa, per molti italiani è difficile avervi accesso. Per poter detrarre le spese sulle tasse serve infatti rientrare in una soglia di reddito medio-alta. Questo il tema al centro dell'ultima puntata di "Numeri", format di Sky TG24 che analizza l'attualità attraverso i dati ascolta articolo Condividi

Si continua a parlare di bonus edilizi. La decisione del governo di eliminare la possibilità di usufruirne tramite cessione di credito e sconto in fattura – gli strumenti più utilizzati – fa temere per il futuro di imprese edili e cantieri: Palazzo Chigi parla di 19 miliardi di euro da sbloccare, soldi anticipati dalle aziende di costruzioni che non stanno più riuscendo a recuperarli. Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, parla di numeri drammatici: 32mila le imprese a rischio, 115mila i cantieri con i lavori a metà, 170mila i lavoratori coinvolti. Gli effetti dello stop del governo colpiscono direttamente anche i cittadini italiani. Adesso che come opzione è rimasta soltanto la detrazione, è il reddito a fare la differenza per l'accesso ai bonus. Questo il tema al centro dell'ultima puntata di Numeri, il format di Sky TG24 che analizza l'attualità attraverso i dati.

Bonus edilizi solo per redditi alti leggi anche Bonus edilizi, quale sarà l'impatto economico su debito e Pil? Al momento restano appunto soltanto le classiche detrazioni, cioè quel meccanismo con cui lo Stato restituisce, in parte e in diversi anni, la spesa per i lavori svolti. Cosa succede? Per fare un esempio: chi guadagna 50mila all’anno, tendenzialmente, può avere accesso agli sconti fiscali. Chi ne guadagna soltanto 8mila all’anno, e rientra quindi nella no tax area, non può invece farlo.

Il 66% degli italiani non ha accesso al bonus ristrutturazioni leggi anche Superbonus, come potrebbe funzionare tramite compensazione con F24 Il classico bonus ristrutturazioni al 50%, in vigore da molto prima del Superbonus, ha un tetto di spesa fissato a 96mila euro. Sfruttando la detrazione, si ha quindi uno sconto di quasi 5mila euro sulle tasse per 10 anni. Il reddito minimo per poter rientrare in questo meccanismo è di 24mila euro annui, altrimenti non si arriva nemmeno a pagare 5mila euro di tasse. Dati fiscali alla mano, due terzi degli italiani restano sotto questa soglia. Di conseguenza, non possono più accedere al bonus ristrutturazioni.

La distorsione vedi anche Caos bonus edilizi, i paradossi delle novità Questa sorta di paradosso non è esattamente una novità. Già nel 2019, i fondi che lo Stato metteva a disposizione per ristrutturare le case andavano ai redditi medio-alti: 6,3 miliardi di euro. Soltanto un miliardo di euro andava a persone con redditi inferiori ai 20mila euro.

