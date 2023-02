Ericsson con gli utili in calo taglia 8.500 posti di lavoro

Ericsson è pronta a tagliare 8.500 posti di lavoro in tutto il mondo per ridurre i costi e far fronte alla perdita di quote di mercato. La maggior parte dei tagli è in programma nella prima metà di quest’anno, per poi proseguire anche nel 2024.

Piano di riduzione dei costi

Il portavoce della società Jenny Hedelin ha spiegato che i tagli equivalgono all'8% della forza lavoro di Ericsson e fanno parte di un piano presentato a dicembre per ridurre i costi di 862 milioni di dollari. "Il modo in cui verranno gestite le riduzioni dell'organico varierà a seconda delle pratiche locali del Paese" ha scritto in una nota l'amministratore delegato Borje Ekholm.

Utili in calo

Ericsson ha archiviato nel quarto trimestre un calo dell'utile più forte del previsto scontando soprattutto il ridimensionamento dei clienti 5G. Con una comunicazione inviata ai dipendenti lunedì la società aveva annunciato l'intenzione di tagliare circa 1.400 posti di lavoro nella sola Svezia.