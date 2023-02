Ports Group e Brandit, la fusione a tutela di proprietà intellettuale

L'azienda pioniera del settore della protezione della proprietà intellettuale si fonde con la realtà internazionale per dare vita al primo centro in Europa per la tutela dei creatori e la gestione dei domini

È stata annunciata la fusione tra la Ports Group, azienda pioniera nel settore della tutela della proprietà intellettuale e Brandit, importante realtà di settore attiva in 33 Paesi. L'operazione darà vita al primo centro in Europa per la tutela della proprietà intellettuale e la gestione di domini. La fusione è stata definita il 10 gennaio scorso e le parti hanno scelto di non rendere noto il prezzo dell’accordo. "L’aggregazione con Brandit rafforzerà la nostra posizione di mercato permettendoci di arricchire la nostra offerta e le nostre competenze nel campo dei domini e del trademark, e di espanderci in cinque nuovi mercati; Italia, Svizzera, Norvegia, Danimarca e Turchia" afferma Magdalena Bonde, Ceo di Ports Group. "La nostra è un'azienda che condivide gli stessi valori di Brandit. Crediamo perciò che insieme avremo l'opportunità di diventare la realtà più influente del settore”, commenta Jesper Knudsen, fondatore e Ceo di Brandit.