Veneto, arriva il Bonus Sostegno di AGSM Aim per bollette luce e gas

Destinato alle famiglie con ISEE tra i 15mila e i 18mila euro, con meno di quattro figli a carico e che non percepiscano reddito o pensione di cittadinanza. La multiutility di Verona e Vicenza stanzia oltre 2 milioni per aiutare circa 11.000 famiglie, che risparmieranno circa 100 euro l'anno

Mentre il Governa studia nuove misure contro il caro bollette per quando (il 31 marzo) scadranno gli aiuti in vigore, arriva un altro sostegno diretto per le famiglie. E arriva per quelle del Veneto, ad opera di Agsm Aim, la quinta multiutility italiana che diventa la prima a varare direttamente lo sconto in bolletta per determinate categorie.

AGSM AIM, la multiutility nata il primo gennaio 2021 dalla fusione tra AGSM Verona e AIM Vicenza, ha presentato il primo febbraio il “Bonus Sostegno”: è un’offerta (sul libero mercato, non sul mercato tutelato, le cui tariffe sono determinate dall’ARERA) rivolta alle utenze domestiche intestate a clienti con ISEE compreso tra 15.000 € e 18.000 €, con meno di 4 figli a carico e che non percepiscano reddito o pensione di cittadinanza. Va insomma ad aiutare quelle famiglie che non sono ricomprese nel “bonus sociale” stabilito in manovra dal Governo, e destinato a chi ha reddito ISEE fino a 15mila euro.

Richieste da avanzare entro il primo marzo

L’iniziativa, secondo le stime della stessa AGSM AIM, interesserà circa 11 mila utenti nelle sole province di Verona e Vicenza: 7mila a Verona e 4mila a Vicenza. L’utility ha deciso di stanziare 2,1 milioni di euro per dare vita a un’offerta che contrasti l’aumento del prezzo dell’energia elettrica e del gas. La proposta, concordata con i Sindaci soci che hanno messo a disposizione i dati relativi alla numerosità della possibile platea di interessati, riguarda infatti l’energia elettrica (sconto di 3,5 centesimi di euro sul prezzo dell’energia all’ingrosso corrispondente al PUN - Prezzo Unico Nazionale - che è il prezzo di riferimento della Borsa Elettrica) e la fornitura di gas, a cui verrà applicato uno sconto di 3,5 cent per metro cubo consumato sul PSV DA (il prezzo attualmente adottato da ARERA per i contratti gas in regime di maggior tutela).

Un esempio per meglio comprendere lo sconto: per una famiglia tipo con un consumo medio di 2.700 kWh/anno, il Bonus Sostegno permetterà di risparmiare su base annua circa 100 euro.

Il Bonus sostegno sarà valido fino al 30 settembre 2023. Per i clienti AGSM AIM Energia prenderà il via dal primo febbraio, mentre per i nuovi clienti dalla data di attivazione della fornitura. Il termine di scadenza per comunicare l’adesione al Bonus Sostegno è fissato al 31 marzo 2023.