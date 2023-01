Liquiazione IVA mensile o trimestrale, scadenze e calcolo per versare

Il versamento dell'imposta, di norma a cadenza mensile, può essere trimestrale al di sopra di una determinata soglia di fatturato e per certe categorie. Tutte le regole per non incorrere in errore

Con liquidazione IVA si intende l'operazione che i soggetti titolari dell'omonima partita devono effettuare per determinare il debito di imposta da versare allo Stato o il credito di imposta, che invece viene riportato al periodo successivo.

Tale operazione può essere compiuta mensilmente o ogni tre mesi, con i soggetti passivi IVA che possono scegliere in avvio della loro attività la periodicità della liquidazione dell'imposta a seconda dei fatturati ma anche della categoria a cui appartengono le aziende.

Generalmente il versamento dell'IVA è a cadenza mensile, ma non mancano alcune eccezioni, che possono richiedere di calcolare il debito o il credito di imposta ogni tre mesi. In primis ciò vale per i contribuenti con un volume d'affari non superiore ai 400mila euro nell'anno precedente, per coloro che operano nel settore delle attività di prestazioni e servizi, e non superiore ai 700mila euro per le altre attività. I contribuenti appartenenti a questa categoria dovranno aggiungere alla loro liquidazione anche l'1% di interessi.

A questi si aggiungono i cosiddetti contribuenti trimestrali speciali, categorie che possono compiere la liquidazione IVA ogni tre mesi a prescindere dal fatturato dell'anno precedente. Essi sono i titolari di distributori di carburanti, gli autotrasportatori di merci per conto terzi, gli esercenti di attività di servizi al pubblico e gli esercenti di arti e professioni sanitarie. Per questo tipo di attività non è prevista l'aggiunta degli interessi.