Eurostat, fuga da campagna: "In Ue 0,4% anno si sposta in città"

Lo spopolamento rurale non è di certo un fenomeno nuovo. Dalla nascita delle città, è un evento che ha interessato le popolazioni che in grandi masse si spostavano dalle campagne per trasferirsi nei centri urbani. Un fenomeno che negli anni non si è fermato, ma anzi, è andato ad incrementarsi. Dal 2015 al 2020 la maggior parte delle zone rurali europee hanno subito una flessione della popolazione in media dello 0,3% l'anno e tra lo 0,4 e l'1,1% in Italia. Lo rileva Eurostat, sottolineando che ad abbandonare le campagne sono soprattutto giovani di età inferiore ai 20 anni e persone in età da lavoro, che si spostano verso le aree urbane.