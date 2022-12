5/8 ©IPA/Fotogramma

Due i bandi in scadenza alle 20 del 15 dicembre per lavorare, a tempo determinato, in Formez PA. I contratti dureranno 12 mesi. È prevista l’assunzione di 50 persone in totale: un concorso è riservato ai diplomati, l’altro ai laureati. Saranno ammessi alla fase successiva i primi 100 candidati per entrambi i bandi