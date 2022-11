Sephora, Guillaume Motte è il nuovo ceo dell'azienda

Dal primo gennaio il dirigente francese ex a.d. di Celio succederà a Chris de Lapuente, che resterà presidente divisione selective retailing in Lvmh. Scelto per la lunga esperienza nella vendita al dettaglio, avrà come prima sfida quella di guidare il brand da 10 miliardi di fatturato nell'annuciato ritorno sul mercato britannico.

Cambio della guardia in casa Sephora. Il colosso della moda LVMH ha annunciato la nomina di Guillaume Motte come nuovo amministratore delegato della sua insegna di profumeria selettiva. Una posizione che il manager andrà a ricoprire dall’1 gennaio sostituendo Chris de Lapuente, già a capo anche della divisione distribuzione del gruppo luxury.

L’identikit

Ex ceo di brand come Celio e Al Tayer Trends, Motte si è unito a LVMH nel 2018 ricoprendo dapprima l’incarico di vicedirettore generale per Fashion Group, la divisione del gruppo che riunisce Celine, Givenchy, Loewe e Patto, e diventando poi presidente Europa e Medio Oriente della nota insegna di bellezza. La scelta è probabilmente ricaduta su di lui per sfruttare la sua lunga esperienza nel campo della vendita al dettaglio: Sephora, che conta 2.650 negozi in 35 Paesi, oltre 25 mila dipendenti, e un fatturato stimato da Afp a 10 miliardi di euro nel 2019, ha infatti annunciato di recente il suo ritorno nel mercato britannico.