Manovra, Landini: "Sciopero? Non escludiamo nulla"

Economia

Manovra, reintrodotti i voucher per lavoro occasionale

La misura dovrà essere accompagnata “a controlli molto rigidi” per evitarne l’abuso, ha detto il premier Giorgia Meloni. Lo strumento era stato introdotto nel 2003 dalla legge Biaggi ed era stato abrogato nel 2017, per dar spazio ai Libretti Famiglia e ai contratti di prestazione occasionale, gestiti dall’Inps. “Una notizia positiva”, dice Confesercenti, che – “in attesa di maggiori dettagli” – ne chiede l’estensione a tutto il settore del turismo

Tornano i buoni lavoro, i cosiddetti voucher per il lavoro occasionale e stagionale. Una misura per regolarizzare la condizione di molti italiani, che si dovrà però “accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture", ha detto il premier Giorgia Meloni presentando i contenuti della Legge di Bilancio 2023

I voucher per il lavoro occasionale erano stati aboliti nel 2017. Da tempo il centrodestra ne chiedeva la reintroduzione. Lo scorso maggio, in un’intervista a Radio Capital, il leader della Lega Matteo Salvini aveva parlato della proposta, avanzata all’allora presidente del Consiglio Mario Draghi, di riportare in vita questo strumento, “perché per milioni di italiani meglio un lavoro vero e a tempo che a nero e un reddito per stare a casa"