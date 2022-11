Twitter, Elon Musk: "Rischio bancarotta senza ricavi da abbonamenti"

Tecnologia

Elon Musk è il nuovo Ceo di Twitter. Jack Dorsey, il co-founder e guida storica della piattaforma di microblogging ha sostenuto la scalata dell'amico miliardario alla società. Ma come cambierà il social network dopo il suo arrivo?

Nei giorni scorsi, l'imprenditore miliardario ha licenziato diversi dirigenti prima di sciogliere completamente il consiglio di amministrazione e di nominare se stesso come unico membro. La decisione dovrebbe essere temporanea ma nel frattempo da amministratore delegato della società, deciderà da solo le strategie di Twitter

Le indiscrezioni, pubblicate da diversi quotidiani come "Il Washington Post", riferiscono che Elon Musk sarebbe pronto a licenziare il 25% dei dipendenti. La scorsa settimana, in un video postato sul social, l'imprenditore era stato immortalato mentre faceva il suo ingresso nel palazzo dell’azienda a San Francisco, portando in mano un lavandino. Il tutto accompagnato da un gioco di parole sul termine link, che significa anche affondare