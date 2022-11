Reddito di cittadinanza, si studiano modifiche: come potrebbe cambiare

6/11 ©IPA/Fotogramma

Nei giorni scorsi, Durigon aveva spiegato la proposta a Il Corriere della Sera: un Reddito di cittadinanza non a vita ma rinnovabile per periodi sempre più brevi e con un assegno a scalare. Un percorso "ragionevole", secondo Durigon, "prevede, dopo i primi 18 mesi di Reddito, che si possa andare avanti al massimo per altri due anni e mezzo, ma con un décalage". In sostanza dopo i primi 18 mesi, se la persona non ha trovato un lavoro, viene sospesa dal sussidio e inserita per sei mesi in un percorso di politiche attive del lavoro