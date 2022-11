2/9 ©IPA/Fotogramma

Le caratteristiche del Buy now, Pay later ("compra ora, paghi dopo") sono la velocità e la quasi assenza di verifiche sulla storia creditizia del consumatore. L’interfaccia è intuitiva e di facile utilizzo, ma in Italia il servizio è in ritardo. Come riporta Il Fatto Quotidiano, restano poi dubbi riguardo alle norme che li regolano, all’inquadramento giuridico del servizio, ai controlli e all’impatto sui risparmi

