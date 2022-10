Obbligo Pos, tabaccai esentati su valori bollati e tabacchi

Economia

Pagamenti col Pos, quando scattano sanzioni? Chiarimenti della Finanza

Lo scorso 30 giugno sono entrate in vigore le nuove norme che prevedono multe per commercianti, artigiani e professionisti che non consentono ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito. Due note di istruzioni diramate ai reparti territoriali fanno chiarezza su alcuni punti

Dallo scorso 30 giugno sono entrate in vigore le nuove norme che prevedono sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti che non consentono ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito tramite Pos. Sulla questione sono arrivati dei chiarimenti della Guardia di finanza, per fare luce su quando effettivamente scattano le multe

I chiarimenti della Finanza sono arrivati attraverso due note di istruzioni diramate ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, Giuseppe Arbore