Innovazione, McKinsey: “Europa indietro rispetto a Cina e Stati Uniti"

L'Eu Chips Act, il pacchetto da oltre 43 miliardi di euro voluto dalla Commissione Europea per ridurre il gap del Vecchio continente nel campo della produzione dei semiconduttori e per evitare la dipendenza dai Paesi asiatici, può essere un faro. "Sui chip, la scala europea è finalmente paragonabile a quella americana. Penso che il motivo per il Chips act sia più per mettere in sicurezza le value chain piuttosto che l’innovazione, perché il chip è ormai una tecnologia di base, anche se importante", ha detto Piccitto. Programmi di investimento grandi, come quello dei chip, secondo il direttore potrebbero essere adottati anche per le altre tecnologie. Così come pure i piani di acquisto integrati. "Negli Stati Uniti il 45% del budget di acquisto è federale, in Europa lo è solo lo 0,2%. Per le aziende avere un buyer unico significa avere uno standard molto più appetibile”.