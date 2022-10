Caro energia, il prezzo del latte arriverà a 2 euro al litro?

Il caro prezzi degli ultimi tempi, spinto dalla crisi energetica che sta gravando moltissimo sulle imprese produttrici, potrebbe presto ripercuotersi sugli scaffali dei supermercati. L’effetto sarà un rincaro di latte e latticini già entro la fine di quest’anno, con incertezze soprattutto per i bilanci delle famiglie, che potrebbero rivedere le loro abitudini di consumo. A Sky TG24 Business, Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, una delle più importanti imprese del settore a livello europeo, spiega quali problemi sta affrontando in queste settimane l’industria di produzione e lavorazione del latte e quali soluzioni potrebbero essere messe in campo per superare la crisi.

