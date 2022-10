Bonus trasporti, emesso un milione di voucher in un mese

Il bonus, per un importo di 60 euro, è utilizzabile per il trasporto pubblico su gomma e su ferro. Il beneficio potrà essere richiesto anche nel mese di ottobre ed è riconosciuto alle persone che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. L’iniziativa continuerà fino a dicembre

“Ad un mese dal lancio del Bonus Trasporti è stato superato il milione di voucher, un risultato raggiunto con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando ricordando che ad ottobre è possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso.