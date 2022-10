Cgia: “La Pa ha accumulato debito di 55,6 miliardi verso i fornitori”

1/9 ©IPA/Fotogramma

Lo Stato è in ritardo con i pagamenti verso i suoi fornitori, soprattutto Piccole e medie imprese, per un ammontare complessivo di 55,6 miliardi di euro. Lo denuncia l'Ufficio studi della Cgia, in una nota: “Non c’è solo l’emergenza caro energia. Nell’ultima campagna elettorale nessun partito ha speso, invece, una parola contro una ‘storica’ criticità. Tutti hanno fatto finta di niente, come se il problema non esistesse”

