Il caro energia penalizza anche le fonti green: l'allarme di NaturaSì

L'allarme per il caro energia

Energia green e maggiore efficienza in aziende agricole

"Chi ha fatto una scelta consapevole in passato oggi si trova vittima di un meccanismo obsoleto che va in direzione opposta alla transizione ecologica - sottolinea Jori - Si dovrebbero invece pagare le fonti rinnovabili senza i costi aggiuntivi che derivano dalle oscillazioni dei combustibili fossili." Non solo, ci sono moltissime aziende nelle stesse condizioni di NaturaSì che ora chiedono si possa trovare quanto prima una soluzione. “Abbiamo fatto scelte importanti, abbiamo voluto puntare sull’energia che guarda al futuro e che permetterà alle nuove generazioni di vivere in un Pianeta più pulito- aggiunge Jori - Per questo, visto il momento storico che stiamo vivendo, chiediamo che si apra una riflessione utile a trovare, in termini di legge e di regolamento, una soluzione affinchè l’energia rinnovabile non sia legata ai costi di approvvigionamento del gas”. Dunque è necessaria una maggiore programmazione in direzione della transizione energetica, slegata però dai meccanismi di volatilità del mercato tradizionale. "E' l'unica soluzione per incentivare le scelte green da parte di molte aziende e famiglie" conclude.