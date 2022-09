Dazn acquista Eleven Group e si espande nel settore del live streaming

Dazn ha acquistato le attività media a livello globale di Eleven Group. L'acquisizione espande le capacità di Dazn del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione in questo mercato in rapida evoluzione.

Le attività di Dazn nel mondo

L’acquisto di Eleven Group permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata l’operazione, Dazn diventerà il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio. Il business di Eleven integrerà le attività di Dazn in Italia, Giappone, area tedesca e Spagna, Paesi dove l'azienda si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. Eleven è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, mentre Dazn detiene la posizione di leader in Giappone.

L'importanza dei social media

Si punta poi a generare nuovi flussi di ricavi grazie ai social media. L'acquisizione di Team Whistle, la media company di Eleven, consentirà a Dazn di raggiungere un pubblico più giovane, diversificare ed espandere le proprie competenze di fan engagement, oltre che massimizzare il valore del portafoglio diritti di Dazn. Per Shay Segev, Ceo di Dazn, "questa acquisizione è un passo importante per consolidare la mission del gruppo e diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo”.