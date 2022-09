La Borsa italiana oggi, andamento del Ftse Mib e dello spread Btp-Bund

Politica

Meloni, dal reddito di cittadinanza alle pensioni: cosa cambia

Dopo l'esito delle urne, ci si avvia verso un esecutivo di centrodestra, presumibilmente guidato dalla leader di Fratelli d’Italia. Partendo dalle proposte emerse in campagna elettorale, ecco i punti principali che potrebbero essere al centro di un'azione di governo, che andrà concordata anche con la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi, con i quali condivide comunque gran parte dei suoi propositi

La vittoria elettorale di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra alle politiche del 25 settembre, in cui hanno raggiunto rispettivamente percentuali del 26 e 44%, apre nuove prospettive sul futuro dell’Italia. Molti dei punti, soprattutto economici, che Meloni ha prospettato in campagna elettorale potrebbero trovare realizzazione, anche se andranno concordati con i partner di governo, cioè Lega e Forza Italia che, pur in minoranza, faranno sentire la loro voce

CONTI PUBBLICI IN SALUTE – Come fa notare Il Sole 24 Ore, tra i punti su cui la leader di Fratelli d’Italia potrebbe indirizzare un'azione di governo c’è la stabilità dei conti pubblici. Stop a promesse mirabolanti e niente scelte come l’aumento della pensione a mille euro per tutti o la flat tax al 15%, come invece propongono i suoi alleati. Lei invece predilige un'idea di come applicarla sui redditi incrementali, cioè sugli aumenti rispetto all’anno precedente