Bce, Lagarde: "Non permetteremo inflazione persistente nell'Eurozona"

''Non permetteremo che questa fase di alta inflazione si alimenti nel comportamento economico e crei un problema di inflazione duraturo. La nostra politica monetaria sarà impostata con un obiettivo in mente: mantenere il nostro mandato di stabilità dei prezzi''. È quanto ha affermato il presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando a Francoforte. ''In futuro, il ritmo appropriato per gli aumenti dei tassi sarà deciso riunione per riunione''. ''La posizione in cui i tassi alla fine si stabiliscono e l'entità dei passi in cui ci muoviamo dipenderà dall'evoluzione delle prospettive di inflazione man mano che procediamo''. ''Nel nostro scenario al ribasso, che coglie tra gli altri shock l'impatto di un taglio completo del gas russo, prevediamo che l'economia si contrarrà l'anno prossimo prima di riprendersi nel 2024'' ha affermato il presidente della Bce, Christine Lagarde aggiungendo che l'inflazione ''dovrebbe essere più alta alla fine del l'orizzonte di proiezione rispetto allo scenario di base''.

"Sostenere le imprese e le famiglie" ''Poiché molte delle fonti di inflazione oggi sono dal lato dell'offerta, le politiche del governo che aumentano l'offerta e reindirizzano gli investimenti sono necessarie per sostenere la crescita'' ha proseguito Lagarde avvertendo che a fare la differenza sarà la decisione di concentrarsi ''principalmente sui consumi pubblici e sui trasferimenti, che possono aumentare le pressioni inflazionistiche, o sugli investimenti pubblici e sulla sostenibilità del debito''. ''Il modo in cui le politiche fiscali sosterranno le imprese e le famiglie nel difficile inverno che ci attende avrà un ruolo importante nella dinamica dell'inflazione. Sono necessarie misure mirate, temporanee e su misura per proteggere i redditi dei più vulnerabili, prevenendo al contempo una significativa perdita di capacità a causa di tagli alla produzione e fallimenti", ha detto.