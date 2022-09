Stellantis, l'AD Tavares: “Confermiamo nostro impegno verso l'Italia"

L’amministratore delegato di Stellantis, il portoghese Carlos Tavares, ha annunciato oggi che dal 2023 Mirafiori ospiterà il principale hub per l’Economia Circolare. Come business Unit indipendente genererà un fatturato di oltre 2 miliardi nel 2030, puntando a quadruplicare i ricavi

Il comprensorio di Mirafiori ospiterà il principale hub per l’Economia Circolare di Stellantis e sarà lanciato nel 2023. L’operazione consentirà di ampliare le attuali attività di Stellantis con l’obiettivo di espandersi ulteriormente a livello globale. L’iniziativa, si legge in una nota, si basa sulle competenze attualmente in possesso dell’azienda e rappresenta un ulteriore importante passo nell’attuazione del piano strategico per la business dell’azienda. Genererà un fatturato di oltre 2 miliardi nel 2030, puntando a quadruplicare i ricavi derivanti dall’estensione della vita utile di componenti e servizi e ad aumentare di 10 volte, rispetto al 2021, i ricavi ottenuti dal riciclo entro il 2030.