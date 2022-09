Reddito di libertà, sbloccati nuovi fondi per le regioni: cosa sapere

L’Inps ha confermato il rifinanziamento di 9 milioni per la misura che ha l’obiettivo di sostenere economicamente le donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di autonomia e di emancipazione. Le risorse sono ripartite fra i territori italiani in base ai dati Istat sulla presenza di popolazione femminile fra i 18 e i 67 anni, e saranno utilizzate per liquidare le domande non accolte in precedenza per problemi di budget, ma anche per accoglierne di nuove