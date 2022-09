Il gruppo Del Conca annuncia un piano di investimenti da 55 milioni

Il gruppo Del Conca sceglie il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno 2022 per annunciare il completamento dei lavori di ampliamento e rinnovo del sito produttivo di Savignano sul Panaro, sede storica del marchio Pastorelli. Un’operazione che rientra in un significativo piano di investimenti dell’ammontare complessivo di 55 milioni di euro, che porterà lo stabilimento a essere fra i più grandi e innovativi del settore ceramico italiano, coprendo un’area di 120.000 mq, di cui 60.000 coperti. Di questi, 25.000 mq saranno convertiti da stoccaggio a produzione. L’ampliamento produttivo, si legge in una nota, sarà sostenuto, inoltre, dall’inserimento di circa 60 nuove figure professionali specializzate.

Il nuovo stabilimento è in grado di ospitare una linea produttiva completa, dalla preparazione delle materie prime fino al confezionamento, utilizzando una impiantistica specifica, con elevatissimi livelli di automazione e sviluppata e prodotta in Italia. La fase di pressatura è affidata a una macchina rivoluzionaria PCR3000, in grado di produrre lastre ceramiche fino alla dimensione di 180x360 cm (ad ora non disponibili sul mercato) e fino allo spessore di 3cm. Il forno, di lunghezza di oltre 200 metri, sarà il più grande finora installato in Italia. L’aspetto più importante è che le macchine termiche (atomizzatore, essiccatoio, forno) e cogeneratore sono progettate per una maggiore efficienza energetica che permetterà di ridurre i consumi e le emissioni di ben 3400 ton CO2/anno. Inoltre, essendo “Hydrogen Ready”, permetteranno di passare ad una miscela di Metano/Idrogeno appena quest’ultimo sarà disponibile, migliorando ulteriormente la sostenibilità ambientale del processo, che già vede Del Conca attiva nel recupero di tutti gli scarti di lavorazione, del calore e dell’acqua di processo.