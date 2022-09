Forum Ambrosetti a Cernobbio: programma e ospiti dell'edizione 2022

Economia

Energia, le misure dei Paesi Ue: vetrine spente, riscaldamento giù

I termosifoni massimo a 19°C durante l'autunno e l'inverno, i condizionatori in estate a non meno di 27°C. Sono alcune delle misure di riduzione dei consumi messe in atto dai singoli Paesi europei per far fronte all'elevato prezzo del gas. Per ora, in via prudenziale, si tratta di moderati correttivi alle abitudini di vita ma potrebbero non bastare

I Paesi europei, alle prese con lo spettro di un inverno al freddo caratterizzato da intere filiere produttive energivore a rischio stop per il possibile distacco della fornitura di gas da parte della Russia, iniziano a mettere in atto un campionario di misure per ridurre i consumi. Per ora, in via prudenziale, si tratta di moderati correttivi alle abitudini di vita ma potrebbero non bastare: dipenderà anche dalle evoluzioni del conflitto in Ucraina

Una dinamica che ha fatto schizzare il prezzo del gas fino a 339 euro al megawattora al Ttf di Amsterdam mentre un anno fa costava poco più di 25. Dal 31 agosto è in programma il nuovo stop al flusso tramite il gasdotto Nord Stream, ufficialmente per la manutenzione dei compressori che dovrebbe terminare il 2 settembre. Recentemente altri interventi all'infrastruttura si sono protratti ben più a lungo del previsto: basti pensare alla turbina riparata in Canada a inizio agosto che ancora staziona in Germania in attesa di tornare al suo posto