Povertà in Italia, 11,84 milioni di persone a rischio secondo Eurostat

Le persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, in Italia, sono circa 11,84 milioni di persone coinvolte. Considerando anche quelle a rischio di esclusione sociale, che sono cioè a rischio povertà o non possono permettersi beni materiali o servizi sociali, o vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa, la percentuale sale al 25,2% coinvolgendo 14,83 milioni di persone. Oltre un quarto dei bambini italiani con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà, ovvero con redditi inferiori al 60% di quello medio disponibile. Si tratta di 667mila bambini, in lieve aumento dai 660mila del 2020. Il dato risente anche del fatto che si è ridotta la popolazione in questa fascia di età. Se si allarga la platea anche alle famiglie a rischio di esclusione sociale, la percentuale per gli under 6 in situazione di difficoltà sale al 31,6% dal 27% del 2020.