Wall Street recupera il 10% in due mesi, ma ora torna in calo

Dall'inizio del 2022, la piazza finanziaria americana ha subito un forte calo, in particolare per i titoli tecnologici del Nasdaq. Da fine giugno però l'indice Dow Jones a Wall Street ha recuperato il 10% sull'onda di un rimbalzo che ha coinvolto tutte le principali borse globali. La speranza che le banche centrali tornassero l'anno prossimo a ridurre i tassi di interesse per via della recessione in arrivo ha galvanizzato i mercatim che hanno infatti vissuto quattro settimane positive di seguito. Nell'ultima settimana, sono invece tornati a farsi vedere i segni negativi, spinti in Europa dal prezzo del gas alle stelle e negli Stati Uniti dai rischi recessivi legati alla lotta dell'inflazione. Guarda qui sotto l'intera puntata del 22 agosto 2022 di Sky TG24 Business.