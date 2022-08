Gas, chiusura record a 276,7 euro. Borse europee tutte in rosso

I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno segnato un +13,17%. Piazza Affari ha chiuso in ribasso dell'1,64%, ma la peggiore è Francoforte, il cui indice Dax ha perso il 2,32%. Lo spread si riporta sui massimi dalla fine dello scorso luglio, in rialzo di 5 punti base a 231. L'euro arriva a segnare un minimo di 0,9938

Nuovo record per il prezzo del gas, dopo la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni ad Amsterdam con un balzo del 13,17% a 276,75 euro, dopo aver segnato in giornata un massimo di 295 euro (+20,6%). Seduta pesante per le Borse europee, mentre lo spread si riporta sui massimi dalla fine dello scorso luglio e l'euro ritocca i minimi dal 2002 sul dollaro.

Sale anche il prezzo dell'energia elettrica

leggi anche

Gas, aumento record dopo l'annuncio di stop del gasdotto Nord Stream

Secondo la piattaforma europea Gie-Agsi, le scorte di gas in Italia sfiorano il 79%, ma uno stop delle forniture di gas russo in agosto esaurirebbe le riserve nei Paesi euro già a fine anno, innescando razionamenti e recessione. Lo prevede un'analisi di tre economisti del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), secondo la quale, senza interventi sui consumi, il Pil dell'eurozona perderebbe l'1,7%, con un impatto del 2,5% per i due Paesi più esposti, cioè Italia e Germania. La Bundesbank tedesca teme che nel prossimo autunno, con questo trend, il tasso di inflazione in Germania possa raggiungere "un ordine di grandezza del 10%", mentre il governo italiano "continuerà nelle prossime settimane a monitorare questa situazione e a muoversi sul solco tracciato dal Capo dello Stato al momento dello scioglimento delle Camere", assicura dal meeting di Rimini il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Ma il momento è chiaramente difficile: il prezzo dell'energia elettrica in Germania ha superato per la prima volta i 700 euro al Megawattora, 14 volte di più della media stagionale degli ultimi 5 anni, mentre in Italia il prezzo di acquisto dell'energia elettrica sfonda quota 500 euro con un rialzo del 9,7% rispetto alla settimana precedente. Il petrolio invece accusa i timori di recessione mondiale ed è sceso anche sotto i 90 dollari al barile.

Borse europee in rosso

Ancora una seduta difficile per Piazza Affari, che sconta i timori per gli effetti della crisi energetica sull'economia europea: l’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,64% a 22.165 punti. Ma in Europa a pagare il prezzo più alto per via della forte esposizione della Germania alle importazioni di gas russo è la Borsa di Francoforte, il cui indice Dax ha perso il 2,32% a 13.230 punti. A Parigi il Cac 40 ha ceduto l'1,8% a 6.378 punti, mentre a Londra il Ftse 100 è riuscito a contenere i ribassi allo 0,22%, a 7.533 punti.