Bonus part time, le istruzioni dell’Inps per l’indennità di 550 euro

L’Istituto, con il messaggio del 5 agosto, ha fornito i primi dettagli sul pagamento destinato ai lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. C’è un limite di spesa di 30 milioni di euro. In caso di eventuali scostamenti si bloccano i provvedimenti di concessione. Ancora non sono state comunicate le tempistiche per inoltrare la domanda