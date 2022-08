Moody's taglia l'outlook all'Italia. Il Mef: "Decisione opinabile"

Economia

Inflazione, gli italiani spendono di più ma comprano sempre meno

Il carovita a giugno secondo l’Istat ha portato a una crescita della spesa dell’1,4% rispetto allo scorso anno, ma gli acquisti sono diminuiti del 3,8%. Le vendite dei beni non alimentari diminuiscono rispetto a maggio sia in valore (-2,2%) sia in volume (-2,5%), mentre per i beni alimentari si registra un aumento in valore (+0,4%) e una diminuzione in volume (-0,8%). Boom della grande distribuzione, commercio elettronico in flessione

A giugno l’inflazione e il carovita hanno portato le vendite al dettaglio a crescere in valore (+1,4%) ma a diminuire in volume (-3,8%) rispetto ad un anno fa. Tradotto: gli italiani spendono di più ma comprano meno

Secondo i dati Istat, rispetto a maggio le vendite sono diminuite dell'1,1% in valore e dell'1,8% in volume. In pratica la crescita delle vendite, sottolineano i consumatori, è una sorta di "effetto ottico" che di fatto nasconde una riduzione dei consumi che su base tendenziale è significativa soprattutto per i beni alimentari, con un -4,4% in volume a fronte di un +4,5% della spesa