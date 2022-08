3/10 ©IPA/Fotogramma

Il primo taglio era stato previsto con il decreto Ucraina-bis: per la benzina era di 478,40 euro per 1.000 litri mentre per l’olio da gas o il gasolio usato come carburante era di 367,40 euro per 1.000 litri

Rincari, per i nuovi aiuti ci sono 14,3 miliardi