Farmaceutica, Alfasigma annuncia acquisizione al 100% di Sofar

La multinazionale con sede a Bologna ha sottoscritto un accordo per acquisire il capitale sociale dell'azienda leader nel settore dei farmaci per l'area gastrointestinale. L'operazione dovrebbe essere completata nel mese di ottobre

Alfasigma S.p.a. ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione al 100% di Sofar S.p.a. La multinazionale farmaceutica italiana aggiunge così ai suoi prodotti quelli commercializzati da Sofar, anche questa italiana, che ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di oltre 113 milioni di euro. Entrambe le aziende sono conosciute soprattutto per i loro farmaci dedicati all’area gastrointestinale. L’acquisizione - commenta il presidente di Alfasigma Stefano Golinelli, citato da Agenpress - permetterà all’azienda “un deciso consolidamento sul mercato italiano e un’ulteriore focalizzazione nell’area gastroenterologica” e contribuirà “all’ambiziosa strategia di crescita disegnata per la nostra società”. L’acquisizione, ha detto il Chief Executive Officer di Alfasigma, Francesco Balestrieri, dovrebbe essere completata nel mese di ottobre. Le operazioni di integrazioni dovrebbero cominciare “nell’ultimo trimestre del 2022”.

Alfasigma e Sofar

vedi anche

Farmaci, Aifa: nel 2021 spesa a carico dei cittadini sopra 9 miliardi

Alfasigma, nel 2021, ha consolidato un fatturato di oltre un miliardo di euro. Conta circa 3mila dipendenti e ha centri di ricerca a Bologna – che è anche la sua sede centrale – e a Pomezia, a cui si aggiungono tre stabilimenti produttivi in Italia e due all’estero. Sofar, con oltre 54 anni di storia, ha invece 300 dipendenti e possiede un laboratorio di ricerca localizzato a Bergamo e un manufacturing plant a Trezzano Rosa, Milano. Circa l’80% della sua attività si concentra sui farmaci gastrointestinali. I suoi prodotti più noti sono Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux e Siler. Andrea Biffi, Chief Executive Officer di Sofar, ha parlato di un’operazione che “consolida ancora una volta il valore del Made in Italy in campo farmaceutico e, allo stesso tempo, crea un’importante opportunità di crescita e internazionalizzazione, confermando il lavoro svolto dalla nostra azienda in oltre mezzo secolo di storia”.