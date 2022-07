Musica, il maxi-fondo Usa Tpg investe nella bolognese Musixmatch

La società di private equity da 120 miliardi di dollari di asset investirà liquidità per sostenere la crescita internazionale dell'azienda italiana, che gestisce una delle principali piattaforme web per la scrittura e condivisione dei testi delle canzoni

Musixmatch, tra le principali piattaforme di dati musicali a livello mondiale, ha annunciato un investimento significativo da parte di Tpg, primaria società di gestione patrimoniale alternativa con asset in portafoglio per oltre 120 miliardi di dollari. Attraverso i capitali del fondo di prive equity Tpg Growth, uno dei cinque con cui opera a livello globale, il gruppo basato a San Francisco sosterrà le attività dell'impresa e ne favorirà la crescita internazionale.

Cosa fa Musixmatch

La sede di Musixmatch è a Bologna, da dove il gruppo fornisce servizi per i colossi della Silicon Valley, tra tutti Apple e Google e da poco anche Spotify. L’azienda fondata nel 2010 e attualmente guidata da Max Ciciola opera tramite una piattaforma musicale che attinge dal suo stesso pubblico in un'ottica partecipativa simile a Wikipedia, ma applicata ai testi delle canzoni: sono cioè gli utenti a trascrivere e pubblicare i testi delle loro canzoni preferite. Attualmente Musixmatch vanta il catalogo più ampio del mondo, con testi in 80 lingue, una rete di oltre un milione di artisti certificati e rapporti con più di 100mila editori musicali in tutto il mondo.