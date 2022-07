Con la crisi lo spread va a 220 punti: attenzione alle mosse della Bce

Con la crisi di governo (LO SPECIALE DI SKY TG24) in molti temevano una risalita ripida dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. In realtà la crescita c'è stata, ma minore delle attese. Il differenziale di rendimento si è infatti attestato attorno ai 220 punti nelle 48 ore successive allo scoppio della crisi, partendo da un livello di circa 205. In sedute peraltro caratterizzate da un rialzo di tutti i tassi di interesse europei, spinti all'insù dal dato record sull'inflazione americana. Perché dunque lo spread non si è impennato con l'incertezza? Di certo, evidentemente, perché ancora non si conosce l'esito della partita politica e Draghi potrebbe rimanere a Palazzo Chigi. Alcune banche d'affari straniere hanno rilasciato i propri commenti.

"Partiti tornati mainstream"



L'americana Citi ritiene che il motivo risieda nella diversa natura dei partiti politici italiani rispetto al passato. Secondo gli analisti della banca, benché i sondaggi indichino come probabile una vittoria del centro-destra alle prossime elezioni, questa prospettiva non "preoccupa come avrebbe fatto in passato" a causa "del ritorno al mainstream della maggior parte dei partiti politici italiani dovuto proprio al governo Draghi e alla pressione esterna della guerra in Ucraina". Una cirscotanza che, ribadisce l'istituto, potrebbe rendere le dimissioni del premier "uno scenario meno dannoso che in passato".